Isis, Hollande: non perdere tempo

10:26 - Il presidente francese, Francois Hollande, aprendo a Parigi la Conferenza sulla sicurezza in Iraq, ha invitato a sostenere "con ogni mezzo" le forze dell'opposizione democratica in Siria. "Non c'è tempo da perdere" di fronte alla minaccia dei jihadisti dell'Isis, ha aggiunto. "Il caos fa il gioco dei terroristi. Bisogna quindi appoggiare coloro che possono negoziare e fare i necessari compromessi per preservare il futuro della Siria".