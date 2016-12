11:20 - Il premier britannico David Cameron non esclude la possibilità di effettuare raid contro le milizie dell'Isis. "Di certo non escludo nessuna opzione e agirò sempre nell'interesse nazionale - ha dichiarato alla Bbc -. E' importante però che l'intervento occidentale non sia sopra le teste di chi a livello locale sta cercando di combattere l'Isis e non sia fatto contro le richieste e l'attività dei partner regionali".