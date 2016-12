Isis, al via ricognizioni francesiHollande: "Non c'è tempo da perdere"

09:44 - Sono previsti oggi i primi voli di ricognizione militare francese in Iraq nell'ambito della coalizione internazionale anti-Isis. Lo ha annunciato il ministro della Difesa francese, Jean-Yves Le Drian, in visita negli Emirati Arabi Uniti.

"A partire da questa mattina, i primi voli di ricognizione si svolgeranno con l'accordo delle autorità irachene e delle autorità degli Emirati Arabi Uniti", ha spiegato il ministro dalla base di Al Dhafra, in cui si trovano circa 200 militari.



Hollande: "Non c'è tempo da perdere" - "Non c'è tempo da perdere" contro lo Stato Islamico: lo ha detto il presidente francese, Francois Hollande, aprendo la Conferenza di Parigi per una strategia comune contro l'Isis. Presenti una ventina di ministri degli Esteri, per l'Italia Federica Mogherini.