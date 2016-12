Isis, 3mila combattenti dall'Europa

11:00 - Sono oltre 3mila gli europei che si sono arruolati nelle file dell'Isis per combattere in Iraq e in Siria. Lo ha ribadito alla Bbc il coordinatore europeo dell'antiterrorismo Gilles De Kerkhove il quale ha anche avvertito che gli attacchi aerei occidentali fanno aumentare il rischio di azioni di ritorsione in Europa. Nella cifra di tremila De Kerkhove ha precisato che sono inclusi anche i combattenti rientrati e quelli morti nei teatri di guerra.