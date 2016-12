00:17 - Sanguinosi combattimenti tra governativi e ribelli jihadisti a Ramadi, città situata a un centinaio di chilometri dalla capitale irachena dove da più di un mese alcuni quartieri sono in balia degli insorti (soprattuto dei filo-qaedisti dell'organizzazione Stato islamico in Iraq e nel Levante) e privi di qualunque forma di controllo centrale. Domenica almeno 21 persone sono rimaste uccise in varie altre zone del Paese.