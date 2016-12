05:46 - Il presidente Obama ha autorizzato l'aumento del personale militare Usa in territorio iracheno. Lo ha reso noto lui stesso affermando che circa 475 altri soldati verranno dispiegati in Iraq, e precisando che come gli altri "non andranno in missione di combattimento". Il loro compito, tra gli altri, sarà di "consigliare e assistere le forze di sicurezza irachene per aiutarle ad andare all'attacco contro l'Isis".