Iraq, strage di agenti ai seggi

14:44 - E' strage ai seggi elettorali in Iraq, nel giorno in cui alle urne sono chiamati gli uomini della polizia e dell'esercito per le elezioni legislative. Almeno 25 persone sono rimaste uccise in seguito ad attentati kamikaze: tra le vittime ci sono 17 poliziotti e due soldati secondo quanto riferisce l'agenzia Nina. Tre gli attacchi più gravi: due a Baghdad, dove si contano 13 morti e 40 feriti, e uno a Kirkuk, dove le vittime sono sei agenti.