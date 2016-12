Iraq, serie di attentati: 19 morti

07:07 - E' di almeno 19 morti e oltre 40 feriti il bilancio della serie di quattro autobomba esplose sabato in vari centri commerciali e mercati di Baghdad, secondo quanto affermano vari media americani che citano fonti ospedaliere e della polizia irachena. Gli attentati non sono stati rivendicati. Dall'inizio dell'anno in Iraq sono morte 1.900, di cui oltre 241 in questo mese, secondo un bilancio elaborato dall'Agenzia France Presse.