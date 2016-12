Iraq, Renzi: Nato faccia sua parte

08:35 - "Spero che nel vertice Nato ci sia la consapevolezza di intervenire in Siria ed Iraq in modo sempre più deciso perché non è possibile pensare di assistere a un genocidio come quello in atto". Lo ha detto il premier Matteo Renzi a Rtl 102.5. Su versante Ucraina, Renzi ha affermato: "Non siamo alla guerra fredda, allo scontro di civiltà, come ha detto qualche ministro europeo, ma in una situazione di grande difficoltà e l'Italia deve fare la sua parte".