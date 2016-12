12:50 - "L'Europa in questi giorni deve essere in Iraq altrimenti non è Europa". Così Matteo Renzi al premier uscente iracheno, Nouri Al Maliki, incontrato nel palazzo presidenziale a Baghdad. Renzi ha espresso amicizia e vicinanza dell'Italia e dell'Europa. "L'integrità della regione e dell'Iraq - ha sottolineato Renzi anche in qualità di presidente di turno dell'Ue - è fondamentale per la stabilità dell'intera area".