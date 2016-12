Iraq, Renzi: batteremo terrorismo

17:35 - "Nella lotta contro il terrorismo l'Europa sa bene da che parte stare e questa battaglia noi la vinceremo, voi la vincerete". E' l'impegno preso dal presidente del Consiglio Matteo Renzi, in visita in Iraq, con il governatore curdo Massoud Barzani. Quest'ultimo ha espresso gratitudine per la visita del premier e grande riconoscimento al ruolo dell'Italia, che è stata la prima a recarsi nella regione in un momento così drammatico.