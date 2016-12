Iraq, raid Usa anche da Erbil

21:10 - Gli Stati Uniti si preparano a far decollare loro aerei da guerra anche da Erbil, nel Kurdistan, per fornire una assistenza militare più diretta alle forze irachene e curde che combattono contro lo Stato islamico in Iraq e nel Levante (Isis). Lo ha reso noto il portavoce del Pentagono, l'ammiraglio John Kirby, all'indomani dell'annuncio del presidente Obama sull'avvio di una campagna di raid aerei "per eliminare la minaccia dell'Isis ovunque si trovi".