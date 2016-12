13:00 - Sono pronti a partire gli aiuti umanitari italiani per la popolazione irachena in fuga dai jihadisti dell'Isis. "Abbiamo dato il via al piano di assistenza italiana per l'Iraq - ha spiegato infatti il ministro degli Esteri, Federica Mogherini -. Si tratta di sei voli, i primi due partiranno sabato e porteranno generi di prima necessità come acqua, cibo, biscotti proteici, tende e sacchi a pelo".