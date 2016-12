Iraq, premier contento per raid

07:02 - Il primo ministro iracheno, Haider al-Abadi, si è detto "felice" dei raid che hanno colpito obiettivi dell'Isis in Siria, "purché stavolta lo facciano per bene". Parlando alla Cnn Abadi ha detto che l'Iraq ha pagato "un prezzo pesante per la polarizzazione della regione e l'instabilità in Siria" e ha auspicato che i raid "degradino e distruggano il gruppo jihadista che si autodefinisce Stato islamico", come auspicato da Barack Obama.