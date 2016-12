Iraq, Pinotti: nostri aerei pronti

01:10 - "Nel caso i nostri aerei dovessero intervenire in Iraq per impedire che qualcuno spari su qualcun altro, non avrei problemi a dire che quello va fatto, sarebbe un'azione militare, che bisognerebbe avere il coraggio di fare, ma ora non siamo in questa situazione, abbiamo deciso di dare una mano con le nostre armi a chi si deve difendere". Lo afferma il ministro della Difesa Roberta Pinotti alla Festa de l'Unità di Genova durante un'intervista pubblica.