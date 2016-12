Iraq, Papa dona 1 milione ai rifugiati della comunità cristiana e yazida

23:41 - Papa Francesco ha fatto arrivare ai rifugiati iracheni in Kurdistan 1 milione di dollari come contributo personale. Lo riferisce l'inviato del pontefice in Iraq, il cardinale Fernando Filoni. Il contributo del Papa "è stato distribuito per il 75% alle comunità cattoliche e per il 25% alla minoranza yazida", dice ancora Filoni.

Per i cristiani cacciati dalle loro case, e anche per gli appartenenti alle altre minoranze religiose, si prospetta un periodo non breve, fuori dalle proprie case e dunque nell'attuale difficile situazione. E allora le chiese locali si sono riunite per un primo coordinamento sul da farsi presso la sede del Patriarcato caldeo.



I capi di tre Chiese orientali si sono incontrati con i responsabili locali delle associazioni cristiane per mettere a punto un piano coordinato in vista dell'inizio dell'anno scolastico e dell'avvicinarsi delle stagioni più fredde. All'incontro hanno preso parte il Patriarca caldeo Louis Raphael I, il Patriarca siro cattolico Ignatius Joseph III e il Patriarca siro ortodosso Ignatius Aphrem II.