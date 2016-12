Iraq, Onu: "Fino a 700 bambini sono stati uccisi dall'Isis"

18:10 - "Dall'inizio dell'anno, fino a 700 bambini sono stati uccisi o mutilati dall'Isis in Iraq". Lo denuncia al Consiglio di sicurezza dell'Onu Leila Zerrougui, rappresentante speciale delle Nazioni Unite per i minori nei conflitti armati. "Sono inorridita dal totale disprezzo per la vita umana dimostrato dallo Stato Islamico", ha aggiunto prima di affermare che l'Isis ha reclutato 13enni come soldati e come attentatori suicidi.

Nigeria, 100 bimbi, 70 insegnanti uccisi da Boko Haram nel 2013 - "Nel corso degli attacchi contro le scuole in Nigeria da parte di Boko Haram, nel 2013 sono morti almeno 100 studenti e 70 insegnanti", ha detto inoltre Leila Zerrougui, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza. "Il rapimento delle studentesse provenienti da Chibok nel mese di aprile ha sconvolto il mondo intero - ha aggiunto - oltre 200 ragazze sono ancora nelle mani di Boko Haram, e per questo invito il governo della Nigeria e i suoi partner ad adottare ogni misura per riportarle a casa".



Zerrougui ha poi precisato che secondo alcune informazioni, Boko Haram ha reclutato e usato bambini e bambine di 12 anni nei suoi attacchi, anche nei raid sulle scuole.