06:00 - Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, "plaude" all'annuncio della formazione del nuovo governo in Iraq e "si congratula" con il neoprimo ministro Haider al Abadi. "In questo momento impegnativo per il Paese e la regione - afferma Ban in una nota - la decisione è un passo positivo verso la stabilità politica e la pace". "Le Nazioni Unite - conclude Ban - aspettano di lavorare con il nuovo governo".