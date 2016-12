Iraq, ong:"Crimini di guerra da Gb"

02:03 - Una ong per i diritti umani tedesca ha presentato querela alla procura della Corte penale internazionale (Cpi) dell'Aja, perché indaghi su presunti "crimini di guerra" commessi dai militari britannici in Iraq, durante la guerra fra il 2003 e il 2008. In particolare la ong denuncia torture, gravi maltrattamenti e umiliazioni contro prigionieri. Nel mirino del Centro europeo per i diritti costituzionali e dell'uomo anche l'ex ministro della Difesa Hoon.