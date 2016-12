Iraq, Obama pensa ad attacco aereo: Isis nel mirino degli americani

10:10 - Barack Obama sta valutando l'ipotesi di attaccare i militanti jihadisti dell'Isis, in Iraq. Lo riferisce il New York Times citando fonti dell'amministrazione statunitense, secondo cui il presidente sta pensando a bombardamenti aerei per fermare gli estremisti musulmani che hanno conquistato parte del territorio tra l'Iraq e la Siria. In programma anche il lancio di cibo e medicine per aiutare le migliaia di persone scacciate dalle loro case.

Sempre secondo il New York Times, nel corso di una riunione alla Casa Bianca con il suo team per la sicurezza nazionale, Obama avrebbe indicato una serie di opzioni che vanno dal lancio di cibo e medicine sul monte Sinjar, dove sono rimasti intrappolati almeno 40.000 persone appartenenti a minoranze religiose, fino all'extrema ratio, vale a dire il bombardamento delle postazioni dell'Isis installate alle pendice della montagna.



"Ci potrebbe essere una catastrofe umanitaria in quel luogo", affermano le fonti al Nyt, spiegando come la decisione di Obama sia "imminente". E anche se finora l'amministrazione Obama ha esitato a intervenire, la situazione del monte Sinjar, che ha già causato la morte di almeno 40 bambini, sembra destinata a forzare la mano della Casa Bianca.



Casa Bianca: operazioni limitate e mirate - Sembrano non escludere l'ipotesi militare anche le dichiarazioni ufficiali della Casa Bianca. In Iraq "siamo vicini a una catastrofe umanitaria". "La situazione delle minoranze religiose e' allarmante e gli Stati Uniti sono molto preoccupati e pronti ad aiutare il governo iracheno nell'affrontare questa emergenza", afferma infatti il portavoce Josh Earnest.



"Non ci saranno truppe Usa in Iraq. Ogni eventuale azione militare sara' limitata nei suoi obiettivi", ha proseguito Earnest, ribadendo la posizione di Barack Obama secondo cui "non c'è una soluzione militare alla crisi dell'Iraq, ma quella che serve e' una soluzione politica.