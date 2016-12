00:26 - Il presidente americano Barack Obama ha telefonato al nuovo premier iracheno Haider al Abadi per congratularsi con lui per l'approvazione del nuovo governo da parte del Parlamento. Il presidente ha inoltre lodato "gli sforzi del premier Abadi e di altri leader iracheni per formare un nuovo governo di ampia base e ha sottolineato la necessità per Usa e Iraq di far fronte alla minaccia posta dall'Isis".