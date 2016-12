Iraq,Obama: altri raid contro Isis

23:27 - "I nostri sforzi per aiutare la popolazione irachena continuano. I nostri aerei sono pronti a intervenire qualora dovessero minacciare la gente intrappolata". Lo ha detto il presidente Barack Obama, in conferenza stampa a Martha's Vineyard. "L'unica soluzione per gli iracheni - ha poi aggiunto elogiando la scelta di dare a Haidar al Abadi l'incarico per formare un nuovo governo - è quella di unirsi e formare un esecutivo inclusivo".