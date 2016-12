20:03 - Nuovo appello su Twitter di papa Francesco, che invita tutti a pregare per la pace. "La violenza non si sconfigge con altra violenza. Dona la pace, Signore, ai nostri giorni", si legge nell'ultimo tweet. In precedenza il Pontefice si era rivolto alla comunità internazionale, chiedendo di "proteggere tutte le vittime delle violenze in Iraq".