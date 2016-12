06:54 - Aerei militari americani hanno paracadutato nuovi carichi di viveri e di acqua per i civili perseguitati dai jihadisti nelle zone di montagna del nord dell'Iraq. Lo ha riferito il Pentagono. Un C-17 e tre aerei cargo C-130 hanno consegnato 88 carichi di viveri destinati a fornire "cibo e acqua per migliaia di iracheni" bloccati "sui monti Sinjar", afferma in una nota il comando americano per il Medio Oriente.