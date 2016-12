08:00 - Il leader radicale sciita iracheno Moqtada Sadr ha annunciato il ritiro dalla vita politica in una nota manoscritta pubblicata sul suo sito web. Lo riferisce la Bbc sottolineando che nella dichiarazione Moqtada Sadr ha precisato che non ricoprirà futuri incarichi di governo o chiederà rappresentanti in parlamento. Il suo "Esercito del Mahdi" combattè anche le truppe britanniche in Iraq dopo l'invasione del 2003.