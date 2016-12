21:54 - Gli Stati Uniti accelerano le consegne di missili e droni in Iraq per aiutare il governo a combattere il nemico di sempre: i seguaci di Al Qaeda. Lo afferma un portavoce del Pentagono. "Accelereremo le consegne di ulteriori 100 missili Hellfire, che saranno pronti a essere consegnati per primavera", afferma il colonnello Steven Warren, sottolineando che saranno inviati anche 10 droni per la sorveglianza ScanEagle.