22:04 - L'Italia pronta a sostenere, anche militarmente con l'invio di armi, i curdi contro i jihadisti dell'Isis, ma dopo che sia stata formalizzata una posizione comune dalla Ue. E' quanto sostiene il ministro degli Esteri, Federica Mogherini. "I curdi hanno bisogno di sostegno, dobbiamo trovare le forme corrette per farlo. E' importante che avvenga in una cornice Ue", aveva spiegato. Successivamente, è arrivato anche il via libera dell'Europa.

Mogherini: "Sabato partono primi aerei con aiuti umanitari" - Intanto l'Italia ha varata il suo piano di aiuti umanitari per la popolazione irachena. "Col ministro Pinotti abbiamo dato il via al piano di assistenza italiana per l'Iraq. Si tratta di sei voli, i primi due sabato, che porteranno innanzi tutto generi di prima necessità, quello che ci è stato richiesto dagli operatori sul terreno attraverso l'Unicef. Soprattutto acqua, cibo, biscotti proteici, tende e sacchi a pelo", ha spiegato infatti la Mogherini.



Ok da Ue, alcuni Paesi daranno armi a curdi - Il Consiglio dei ministri degli Esteri dell'Ue ha accolto "con favore la decisione di alcuni Stati membri a consegnare le armi ai curdi iracheni, che combattono l'Isis". Lo si legge nelle conclusioni della riunione di Bruxelles sull'Iraq.



Il passo indietro di Maliki - La Casa Bianca ha accolto con soddisfazione la decisione del premier iracheno Nuri Al Maliki di dimettersi e dare il suo sostegno al capo del governo designato Haider Al Abadi, disinnescando così una crisi politica estremamente pericolosa nel delicato momento in cui versa il Paese. "E' un enorme passo verso l'unità del Paese', ha detto il responsabile per la sicurezza nazionale Usa, Susan Rice, e l'Onu ha definito la decisione di Maliki "un passo storico".



La risoluzione Onu - Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha adottato all'unanimità una risoluzione con misure contro i jiahdisti dello Stato islamico, dilagati dalla Siria all'Iraq, e quelli del Fronte Al Nusra (anima qaedista dello schieramento dei ribelli siriani anti-Assad). Le misure dovrebbero ostacolare il passaggio di finanziamenti e il flusso di armi e di combattenti islamici da altri Paesi verso Siria e Iraq.