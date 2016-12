5 luglio 2014 Iraq, l'autoproclamato "califfo" dell'Isis

17:44 - L'autoproclamato "califfo" dello Stato islamico tra Iraq e Siria, Abu Bakr al-Baghdadi, è apparso per la prima volta in alcune immagini video registrate in una moschea. Le riprese sono state effettuate a Mosul, nel nord dell'Iraq, durante la sua predica nella preghiera comunitaria islamica, come si legge sui profili Twitter dello stesso Isis. Gli Stati Uniti hanno posto una taglia di dieci milioni di dollari su Baghdadi.

Durante la sua predica, durata poco più di un quarto d'ora, Baghdadi si è rivolto ai fedeli salmodiando versi del Corano e della tradizione del profeta Maometto.



Ha innanzitutto elogiato il mese sacro islamico del Ramadan, iniziato a fine giugno e che si concluderà a fine luglio.



Poi ha poi esaltato i mujahidin, i combattenti per la jihad, invitandoli a compiere il loro "sforzo sulla via di Dio", perché "l'annuncio del califfato è un dovere di tutti i musulmani".



L'imam si è dunque rivolto contro i miscredenti, esaltando le "vittorie dei musulmani" a "Occidente e Oriente". Il "principe dei credenti" ha quindi guidato la preghiera comunitaria del venerdì, intonando versetti del Corano.