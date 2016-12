Iraq, impreca contro Isis: uccisa

12:55 - Ha imprecato contro i jihadisti dell'Isis e cercato di convincere i commercianti di un mercato locale di Kirkuk, in Iraq, a non vendere loro alcuna merce. Per questi motivi una donna di 40 anni è stata giustiziata con alcuni colpi da arma da fuoco nei pressi della sua casa in un villaggio poco lontano dalla città a Nord di Baghdad. Lo ha riferito la polizia. Soraya al Jubury era vedova di un membro delle milizie anti-Al Qaeda Sahwa.