22:39 - Più di 100 fra marines e elementi delle forze speciali Usa sono atterrati sul Monte Sinjar per organizzare una via di fuga per i 30mila civili Yazidi minacciati dai jihadisti dell'Isis. Lo riporta la stampa americana, sottolineando che le truppe sono arrivate a bordo di un V-22 Osprey, in grado di atterrare in verticale.