22 giugno 2014 Iraq e Siria, i gattini armati per il jihad I combattenti dell'Isis esibiscono il loro lato tenero per reclutare alla loro causa i giovani occidentali

16:57 - Migliaia di combattenti stranieri che si sono uniti allo Stato Islamico dell'Iraq e della Siria sono molto attivi sul web e sfruttano i profili social per raccontare la propria guerra santa quotidiana. Come riferisce il "Washington Post" con un articolo di Terrence McCoy, negli scatti da loro condivisi c'è posto pure per dei teneri gattini reclutati alla causa jihadista. "Gli appartenenti al gruppo armato sono particolarmente accoglienti nei confronti dei combattenti occidentali" scrive il quotidiano statunitense, e usano questi scatti come forma di propaganda per attirare gli adolescenti di Europa e d'America. In ogni caso tale strategia di "marketing" non riscuote il consenso unanime dei veterani provenienti dal Medio Oriente.