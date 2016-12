20:56 - Non si fermano i raid aerei Usa contro le postazioni e i miliziani dell'Isis nel Nord dell'Iraq. Nelle ultime ore, ha reso noto il Comando centrale americano, cacciabombardieri e droni hanno compiuto tre raid nei pressi di Erbil e della diga di Mosul. In particolare sono stati distrutti un camion per i rifornimenti e tre veicoli armati. Dall'8 agosto le forze Usa hanno compiuto in tutto 101 raid aerei contro l'Isis in Iraq.