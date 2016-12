05:19 - Barack Obama bocciato dagli americani per la politica estera. Secondo un sondaggio di New York Times e Cbs, il 58% non approva il presidente americano nella sua gestione degli affari esteri, 10 punti percentuali in più rispetto al mese scorso. Si tratta della percentuale più alta da quando Obama ha assunto l'incarico nel 2009. Il 52% degli interpellati non approva come Obama sta gestendo l'attuale situazione in Iraq.