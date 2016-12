Iraq, 33 morti in diversi attentati

01:39 - Almeno 33 persone sono morte in Iraq, la maggiore parte in un'ennesima ondata di attentati con autobomba nel centro del Paese. Forti esplosioni hanno scosso quattro quartieri di Baghdad causando almeno 10 morti e 30 feriti. Altre tre autobomba sono esplose a Hilla, uccidendo cinque persone, a Mussayeb e a Iskandariya: quattro le vittime. Lunedì altri quattro attentati, nella sola capitale, sono stati fatali per almeno 16 persone.