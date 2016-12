10 agosto 2014 Iran, si schianta aereo poco dopo il decollo: 39 i morti, una decina i feriti Il velivolo, della Sepahan Airlines, era da poco decollato ed era diretto a Tabas. Il viceministro dei Trasporti: ci sono superstiti Tweet google 0 Invia ad un amico

17:20 - Incidente aereo in Iran dove un volo di linea si è schiantato nei pressi dell'aeroporto di Teheran. Secondo quanto emerso, il velivolo, della Sepahan Airlines, era da poco decollato ed era diretto a Tabas. Inizialmente i media avevano detto che erano morte tutte le 48 persone a bordo. Ma successivamente il viceministro dei Trasporti ha fatto sapere che ci sono dei superstiti.

Nello schianto, avvenuto sul quartiere residenziale di Azadi, a cinque chilometri dall'aeroporto Mehrabad, 39 persone sono morte, mentre i feriti sono una decina. Spiega il viceministro Ahmad Majidi, parlando con i media locali: "A bordo c'erano 40 passeggeri e otto membri dell'equipaggio. Alcuni di questi sono stati trasportati in ospedale, ma tra le persone trasferite, una è deceduta".



Il sito della tv Al Arabiya riporta, citando media locali, che il velivolo precipitato è un Iran-141: un aereo passeggeri di piccole dimensioni usato per le rotte regionali e assemblato in territorio iraniano con tecnologia ucraina. Il volo era appena decollato da Teheran ed era diretto nell'est del Paese. A quanto si è appreso, è precipitato, forse a causa di un motore in avaria, a circa 500 metri da un mercato.