05:56 - Un militante dei diritti umani con cittadinanza olandese e iraniana, condannato e imprigionato in Iran, è stato liberato ed è tornato nei Paesi Bassi il 20 agosto scorso, a otto anni dal suo arresto. Lo ha fatto sapere l'agenzia olandese Anp, citando il figlio di Abdullah al-Mansouri, 69 anni. "Non ci aspettavamo che uscisse vivo dalla prigione", ha detto. Non è noto il motivo per cui sarebbe stato rilasciato in anticipo.