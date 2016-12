07:11 - La guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, è stato operato alla prostata. Lo riferisce l'agenzia ufficiale Irna, sottolineando che l'intervento è "avvenuto con successo". "Vado in ospedale per un'operazione. Non c'è nulla di cui temere - ha detto il 75enne Khamenei -. Ma questo non significa che le persone non preghino anche se si tratta di un normale intervento".