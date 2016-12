Iphone spiati da Nsa, Apple nega

00:22 - Le nuove carte di Edward Snowden - rivelate ancora una volta dal settimanale tedesco Der Spiegel - tirano stavolta in ballo la Apple. La potente National Security Agency americana (Nsa) sarebbe infatti in grado di "spiare" gli iPhone attraverso un software inserito nei popolarissimi smartphone. Secca la smentita della casa di Cupertino: "La Apple non ha mai lavorato con la Nsa per creare un accesso segreto ai software di propri prodotti".