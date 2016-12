07:25 - Philadelphia, immagini shock, ma con il lieto fine. Un'auto con a bordo due malviventi in fuga dalla polizia esce di strada e a grande velocità travolge una bambina che stava passando sul marciapiede con il suo skateboard. L'impatto pare essere violentissimo, ma per fortuna la piccola non subisce gravi ferite e viene raccolta da in passante. Davvero un miracolo.