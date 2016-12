23:47 - L'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, in stato di fermo per la vicenda intercettazioni, comparirà a breve davanti a un giudice per la probabile apertura di un'inchiesta su di lui per corruzione in atti giudiziari e violazione di segreto istruttorio. Sotto inchiesta anche il magistrato di Cassazione Gilbert Azibert, che avrebbe fornito informazioni a Sarkozy.