Inghilterra, sciame di 20mila api prende di mira un'auto parcheggiata

12:40 - Sarà per il colore, sarà per la vicinanza all'alveare da cui erano migrate, ma uno sciame di 20 mila api ha deciso di fare una lunga sosta sulla parte posteriore di un'auto verde parcheggiata in una via di Portsmouth, in Inghilterra. Il video girato da un passante, immortala i laboriosi insetti che ronzano "incollati" alla targa e alla ruota della macchina e sfortunatamente per il malcapitato padrone, sembrano proprio non voler abbandonare la nuova "casa" trovata in città.