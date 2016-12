22 settembre 2014 Inghilterra, 44enne aggredita in strada da un'altra donna:passanti restano indifferenti E' accaduto a Birmingham. La vittima è stata presa per i capelli e scaraventata con violenza sul marciapiede Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:02 - A Birmingham, in Inghilterra, una 44enne è stata presa per i capelli e scaraventata con violenza sul marciapiede da un'altra donna. Il tutto è avvenuto in pieno giorno, tra l'indifferenza dei passanti. La vittima aveva chiesto alla donna che l'ha poi aggredita di spostare la macchina per lasciare libero il passaggio. Il video è stato rilasciato dalla polizia di West Midlands.