India, trionfo dell'Nda: il centrodestra torna al potere dopo dieci anni

12:46 - La coalizione di centrodestra Nda, guidata dal Bjp dell'aspirante premier Narendra Modi, ha vinto le elezioni in India. L'Nda ha superato quota 300 seggi nel Lok Sabha, la Camera bassa del Parlamento. Con questo risultato Modi potrà formare comodamente un governo senza apporti esterni.

Sono iniziati i festeggiamenti davanti alla sede del partito indu' nazionalista del Bharatya janata party (Bjp) a New Delhi, dopo la vittoria alle elezioni parlamentari. Si tratta della più grande vittoria per la destra indiana, che torna al potere dopo dieci anni.



Migliaia di persone si sono radunate in Ashoka road con tamburi, bandiere arancioni e effigi con il fiore di loto, il simbolo del partito. Il leader Narendra Modi, che arriva dal Gujarat, è atteso in mattinata e sarà accolto da una mega cerimonia di benvenuto. Intanto nella sede del Congresso è prevista nel pomeriggio una conferenza stampa della leader italo indiana Sonia Gandhi e del figlio Rahul.



SINISTRA AMMETTE SCONFITTA "COLLETTIVA" - Il partito indiano del Congresso ha ammesso la sconfitta nelle elezioni. Lo ha detto il leader Satyavrat Chaturvedi alla tv NDTV. Il politico ha però aggiunto che si è trattato di "una sconfitta collettiva" e non del numero due Rahul Gandhi, figlio dell'italo indiana Sonia, che ha guidato la campagna elettorale.



MODI: "HA VINTO L'INDIA" - "L'India ha vinto!": così il leader del centrodestra Narendra Modi, su Twitter, dopo la clamorosa vittoria elettorale odierna. Modi, giurerà come primo ministro mercoledì 21 maggio. "Lo avevo detto: stanno per arrivare giorni belli" in India: questa è la sua prima dichiarazione offerta via Twitter. Come primo gesto della giornata, il leader del Bjp sta recandosi in visita da sua madre.