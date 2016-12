India, stupro di gruppo su bimbo

05:55 - Ennesimo episodio di violenza sessuale che sconcerta l'India. Questa volta la vittima è un bambino di dieci anni, sodomizzato da otto uomini in un quartiere ad est di New Delhi. Minacciato di gravi conseguenze se avesse rivelato l'accaduto, il bambino per alcuni giorni ha taciuto. La violenza di gruppo è stata filmata e uno dei partecipanti ha attaccato i famigliari del bambino quando stavano recandosi al commissariato per denunciare l'aggressione.