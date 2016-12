India, santone di un villaggio stupra e impicca bimba: picchiato a morte

09:24 - Una bambina di 8 anni è stata stuprata e impiccata a un albero in un villaggio del West Bengala, lo Stato indiano dove sorge Calcutta. Prima dell'arrivo della polizia la folla ha linciato tre uomini sospettati di esseri gli autori della violenza: uno di loro, il santone del villaggio, è morto all'ospedale. E' stato proprio quest'ultimo a compiere lo stupro.

L'ennesimo drammatico delitto è avvenuto nel distretto di East Midnapore e ricorda molto da vicino la tragedia delle due cuginette di 14 e 15 anni trovate appese ad un albero di mango a fine maggio in Uttar Pradesh.



La bambina era scomparsa mercoledì sera dopo essere uscita di casa per comprare del riso per la cena. I genitori hanno subito lanciato l'allarme e sono iniziate le ricerche, in particolare vicino ad uno stagno dove si pensava fosse caduta. Invece, è stata trovata l'indomani a circa 200 metri da casa sua impiccata con una cintura ad ramo di un grosso albero. Il suo corpo presentava molte ferite e anche segni di una violenza sessuale.



Subito i sospetti sul "mago" del villaggio - I familiari hanno subito sospettato il 'tantric' del villaggio, una figura tra il mago e il guaritore, del delitto e sono andati a cercarlo nella sua abitazione. L'uomo e altri due presunti complici erano sul punto di scappare, ma sono stati fermati dalla folla infuriata e picchiati fino a quando sono intervenute le forze dell'ordine. Il tantric è morto in ospedale per le ferite.



Forse una vendetta sulla famiglia - Seconde alcune fonti, la famiglia della vittima era coinvolta in una disputa su dei terreni, e potrebbe quindi essere stata vittima di una ritorsione.