India, per due marò niente Sua Act

22:44 - Il governo indiano avrebbe deciso di abbandonare definitivamente il progetto di incriminare i marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone con l'uso della Legge anti-pirateria (Sua Act). Chiederebbe però alla Corte Suprema di mantenere la polizia Nia per la presentazione dei capi d'accusa. Lo scrive il quotidiano The Times of India. "I due non rischiano più la pena di morte neppure se riconosciuti colpevoli della morte dei due pescatori".