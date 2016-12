India, operato per il mal di pancia: nell'intestino trovano 12 lingotti d'oro

10:24 - Accusa forti dolori alla pancia e dice ai dottori di aver ingoiato il tappo di una bottiglia. Mentre lo operano i medici scoprono che all'interno dell'intestino di un commerciante indiano ci sono 12 lingottini d'oro, che l'imprenditore aveva comprato a Singapore e ingerito per sfuggire ai controlli della dogana. L'uomo d'affari di New Delhi è stato denunciato per contrabbando di valori preziosi. Lo riferisce il quotidiano The Times of India.

Un'operazione ad alto rischio - Aveva provato in tutti i modi a evacuare i 396 grammi d'oro ingeriti, bevendo molti liquidi, prendendo lassativi e stando 10 giorni senza mangiare ma non c'è stato nulla da fare. Costretto ad andare in ospedale per i forti dolori, ai dottori aveva pero' raccontato di aver ingerito un tappo di una bottiglia. Prevedibile lo stupore dei medici, che hanno sottolineato come l'incauto commerciante abbia rischiato la vita. "E 'stato un intervento chirurgico ad alto rischio perché il paziente era già stato operato quattro volte in passato - il commento di un medico che ha partecipato all'operazione - E 'stato come scavare in una miniera d'oro, i lingottini uscivano uno dopo l'altro".



Lo stupore del medico curante - E' rimasto sconcertato il medico che aveva in cura il 63enne uomo d'affari di New Dehli. "Ho in cura questo paziente dal 1989, quando venne da me per la rimozione della cistifellea. E' un uomo ricco, con un buon business nel bazar di Chandni Chowk ed entrambi i suoi figli vivono all'estero. E' sorprendente e scioccante sapere che ha fatto una cosa simile qualcosa di simile" ha detto il dottor CS Ramachandran, anziano chirurgo presso l'ospedale Sir Ganga Ram.



Un "bottino" di 14mila euro - L'oro, stimato in circa 1,2 milioni di rupie (oltre 14mila euro)è stato sequestrati della polizia, mentre il commerciante è stato denunciato per contrabbando di valori preziosi.