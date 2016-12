India, omicidio razzista: proteste

09:08 - Centinaia di studenti provenienti da Stati del nord-est hanno protestato per tutta la giornata di sabato a New Delhi per denunciare l'omicidio a sfondo razzista di un giovane dell'Arunachal Pradesh ucciso da un negoziante. La protesta ha fatto riemergere il conflitto sociale che discrimina nelle grandi città indiane gli abitanti degli Stati nord-orientali del Paese che hanno tratti somatici più marcatamente orientali e simili a quelli cinesi.