06:44 - Secondo la Corte suprema di New Delhi, una foto di una donna nuda o seminuda pubblicata in giornali o settimanali non può essere definita oscena, a meno che non sia tale da sollevare "passione sessuale". In questo modo si è chiusa una causa che si trascinava da 20 anni contro il quotidiano "The Telegraph" e il periodico "Sportsworld" (che ha cessato le pubblicazioni).