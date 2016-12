10:48 - Finisce in tragedia un matrimonio in India. Una gru idraulica stava abbassando una piattaforma di cristallo al cui interno c’erano la sposa e sua sorella, per calarle dall'alto. Ma qualcosa non ha funzionato. Il braccio non ha retto il peso e il blocco di ghiaccio si è schiantato al suolo: un uomo di 40 anni è morto sul colpo. Altre 4 persone, tra cui la sposa e sua sorella, sono rimaste ferite. Il matrimonio si stava celebrando nel villaggio di Adalaj, nei pressi di Ahmedabad, a casa del padre della ragazza. Secondo la polizia locale la gru, alta 12 metri, si è ribaltata dopo essere stata parcheggiata su un terreno sconnesso e fangoso.